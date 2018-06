Salvini gela Balotelli: “Caro Mario, divertiti col pallone: lo ius soli non è la priorità italiana”

“Caro Mario, lo “ius soli” non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone”: con queste parole il ministro dell’Interno gela l’attaccante della Nazionale. La replica del leader leghista era arrivata dopo le dichiarazioni di Balotelli: “Considerato non-italiano fino alla maggiore età, anche se ero nato qui e avevo vissuto qui: la politica cambi la legge”, alludendo allo ius soli. Che a quanto pare in questa legislatura non si farà.

Ultima modifica: 5 giugno 2018