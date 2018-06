Salvini a Como dagli autisti aggrediti: “Erano richiedenti asilo, uno subito espulso”

Matteo Salvini a Como per incontrare il prefetto di Como Bruno Corda all’indomani dall’aggressione subita dai due autisti di autobus malmenati in piazza Vittoria. “Ho anticipato il mio rientro da Roma- spiega il ministro dell’Interno- e sono venuto a Como per mostrare ai cittadini che lo Stato c’è e che intendo il mio ruolo di ministro come tutore della sicurezza.

I delinquenti autori dell’aggressione, per il cui arresto sono grato ai nostri poliziotti, erano tutti richiedenti asilo!

Uno dei quattro soggetti sarà espulso. A un altro è stata revocata l’accoglienza. Al terzo, con precedenti penali per droga non possiamo togliere la possibilità di fare ricorso, ma chiamerò personalmente il Tribunale di Genova, perché lì da un anno pende la sua domanda. Ai comaschi garantisco che queste persone non saliranno più sui pullman in città.

Ma sto studiando e lavorando per chiudere i rubinetti a monte: porte aperte per chi scappa veramente dalla guerra, porte sbarrate per tutti gli altri”.

