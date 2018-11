Salvini a Cagliari: venerdÃ¬ 23 pranzo aperto al pubblico nella sede del Psdâ€™Az

Ecco il programma della visita in Sardegna di Salvini, pubblicato nella pagina facebook del leader della Lega sarda Eugenio Zoffilli. Giovedì 22 novembre il ministro degli Interni sarà a alle 16 a Olbia per un incontro con la cittadinanza. alle 18: 30 appuntamento a Nuoro (evento con la cittadinanza) e alle 21 a Tortolì per l’inaugurazione della nuova sede Lega Ogliastra e a seguire cena aperta al pubblico.

Il giorno dopo il leader del Carroccio sarà alle 12 a Cagliari per la presentazione alla stampa del XXXIV Congresso del Partito Sardo d’Azione presso la sede Nazionale del Psd’Az in viale Regina Margherita 6 con i dirigenti del Partito. A seguire pranzo aperto al pubblico.

Salvini è atteso per la nomina del candidato alle regionali del centrodestra. In pole c’è il senatore Psd’Az Christian Solinas.

Ultima modifica: 16 novembre 2018