Salvini blocca i porti ai migranti, Gino Strada: “Basta con ministri razzisti o sbirri alla guida dell’Italia”

Salvini blocca i porti italiani e ferma una nave con oltre seicento migranti, Gino Strada non ci sta e si dice pronto anche ad abbandonare l’Italia: “Sono sconcertato. Ho 70 anni e non pensavo più di vedere ministri razzisti o sbirri alla guida del mio Paese. Non hanno considerazione delle vite umane”, le sue dichiarazioni rilasciate oggi a una radio. Gino Strada insiste: “Io in questa società non mi ritrovo più e cercherò alternative. Ad esempio andarmene da questo Paese, la risposta migliore sarebbe non avere al governo dei razzisti”.

Ultima modifica: 10 giugno 2018