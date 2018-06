Attacca Salvini per il caso Aquarius, consigliere sardista espulso dal partito

Ha attaccato Salvini, in merito alla vicenda Aquarius, in consiglio regionale dicendo “non è il mio leader”. Protagonista Angelo Carta, ex sindaco di Dorgali e consigliere regionale Psd’Az. Così oggi la Segreteria sardista ha preso atto dell’oggettiva incompatibilità della permanenza tra gli iscritti dell’ex Sindaco di Dorgali ed ha unanimemente deliberato di non rinnovargli la tessera per l’anno 2018. Pertanto, le dichiarazioni da Egli rese nella seduta odierna del Consiglio Regionale “rappresentano esclusivamente una sua posizione personale, peraltro ed ancora una volta in palese contrasto con decisioni regolarmente assunte dagli organi del Partito e, con riferimento al tema fondamentale della lingua sarda, con la storia dell’impegno politico del PSd’Az e delle sue tante battaglie”

Ultima modifica: 12 giugno 2018