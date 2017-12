“Abbiamo salvato Alice sull’asse mediano e ho avuto paura, ma non sono certo un eroe”

Alice Pistis, ragazza cagliaritana uscita miracolosamente indenne dal brutto incidente di ieri notte sull’asse mediano, aveva lanciato un appello: vorrei ringraziare i miei soccorritori, quelli che mi hanno salvato la vita. E sulla pagina Fb di Cagliari Online, uno di loro conferma: le auto correvano tanto, abbiamo avuto paura. Ma è un bellissimo intervento quello di Carlo Denei: “Perdonatemi, vorrei concludere e mettere un punto a questa disavventura che, fortunatamente, si è conclusa senza ulteriori danni… Io non so la dinamica dell’incidente. So solo che rientravo a casa e passavo per quella strada. Non c’erano altre persone che prestavano soccorso, quindi presumo essere stato il primo. Poco dopo sono arrivati altre persone, e ho potuto spostarmi per segnalare alle macchine in transito di rallentare. Queste ultime correvano? A mio parere andavano veloci, si. Ho rischiato? Forse in due momenti quando due auto si stavano sorpassando… Paura? Tantissima, per chi prestava soccorso e per me ovviamente. Mi sento un eroe? Assolutamente no, e se lo sono io allora lo sono stati anche gli altri intervenuti sul posto, compresi Polizia, Operatori del 118 e Operatori per la messa in sicurezza della strada. Adesso, vi prego di cuore: azzeriamo le discussioni. Alice sta bene, ci siamo sentiti stamani. Auguro a tutti voi un felice anno nuovo. Alice… Un abbraccio”.

Alice aveva infatti lanciato un accorato appello sul suo profilo Fb: ““Allora….questo è quello che ahimè è capitato stanotte…vi dico giĂ subito che l’unica cosa che ho è solo un Po di mal di testa per la botta che ho preso.

Nessun ferito. Nessuna macchina oltre me coinvolta. Io non so che Angelo devo ringraziare… Perché tutto questo lo sto scrivendo e raccontando con le mie forze.

Non mi sono fatta nulla!

Stavo semplicemente tornando a casa e nella curva dell’ asse mediano altezza ex Charlie, ho perso il controllo della macchina per via dell’ asfalto bagnato andando in testacoda e sbattendo nel guard rail non so esattamente quante volte.

Perché non ricordo quell’ attimo.

Adesso. Quello che vi chiedo: condividete il più possibile perché voglio ringraziare le persone che si sono fermate e si sono messe in mezzo alla strada per salvarmi la vita ulteriormente.

perché le altre macchine sempre il quella curva di merda….stavano correndo…col rischio di investirmi.

condividete. Andate piano. La macchina ritorna…i miracoli come il mio no”.

