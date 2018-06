Salmonella nella farina di cereali enerBio a marchio ROSSMANN

Alcune confezioni di farina di cereali enerBio (prodotto della società tedesca Dirk Rossmann GmbH), sono state ritirate dal mercato tedesco a causa del ritrovamento di salmonella. La comunicazione è stata diffusa tramite il sito ufficiale dell’azienda, che si è scusata per l’inconveniente e ha sottolineato le ragioni preventive alla base di tale comunicato, finalizzato a proteggere il consumatore. Nel sito sono descritti anche gli eventuali effetti che potrebbero derivare dalla consumazione della farina contaminata. Nausea, vomito, disturbi intestinali, febbre e mal di testa: questi i sintomi più comuni collegati alla salmonella. In rari casi potrebbero verificarsi conseguenze più severe nei bambini, negli anziani e negli individui con un sistema immunitario debole. Rossmann ha avvertito i clienti invitandoli a non consumare il prodotto in quanto probabilmente contaminato dalla salmonella e a restituirlo il prima possibile. La comunicazione è stata diramata anche dalle autorità sanitarie tedesche che hanno deciso il ritiro immediato dagli scaffali delle farmacie e supermercati. In Italia le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti biologici e biodinamici e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri. L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de. In Italia il provvedimento di ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute mentre in Germania il provvedimento di ritiro del prodotto riguarda solo il Prodotto: enerBiO Erdmandelmehl EAN: 4305615624044 Data di scadenza: 18.12.2018 Produttore: Bauck GmbH & Co.KG. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, invita i consumatori a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del prodotto interessato dalla contaminazione.

