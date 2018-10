Salmonella nei croissant Bauli, Ministero segnala richiamo lotto di croissant con crema al latte per rischio microbiologico

Rischio microbiologico per salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte a marchio Bauli Spa. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è è venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto LA8312BR e la data di scadenza 30/11/2018. I croissant richiamati sono stati prodotti per Bauli Spa nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo!

Ultima modifica: 3 ottobre 2018