SaÂ cojaÂ antigaÂ al Centro CommercialeÂ Auchan CagliariÂ Marconi

Il Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi è da sempre attento alla conservazione delle tradizioni locali e alla cura del patrimonio popolare sardo.

Per questo, sabato 20 e domenica 21 ottobre dalle 17.30, avrà luogo Sa Coja Antiga, un grande corteo di abiti tipici del matrimonio campidanese. Un appuntamento organizzato in collaborazione con Le Fruste del Campidano per riscoprire la propria cultura, con atmosfere curate nei minimi particolari attraverso antichi addobbi a tema e musiche sarde suonate dal vivo con la tecnica del Su Fuéttu, ormai considerato vero e proprio strumento della tradizione sarda. I componenti del gruppo, infatti, realizzano ritmi grazie alla frusta anticamente usata dai carrettieri campidanesi.

Il Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi si conferma, così, ancora una volta, il luogo perfetto per coniugare cultura, svago e shopping con i suoi 50 negozi e importanti marchi come Cisalfa, Upim, Trony, Brico Center e Giungi al Punto.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018