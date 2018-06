S.Antioco: a Maladroxia “L’Isola Del Cuore”, stabilimento per pazienti affetti da patologie gravi

Il sogno diventa realtà: lunedì 18 giugno, alle 17.00, inaugura a Maladroxia “L’Isola Del Cuore”, primo stabilimento in Sardegna dedicato a pazienti affetti da patologie gravi e gravissime che necessitano di un assistenza particolare e, soprattutto, di energia elettrica per poter sostare in spiaggia in tranquillità. Un progetto, quello messo in piedi dall’associazione di volontariato Onlus “Le Rondini”, che nei mesi scorsi ha visto il coinvolgimento di enti pubblici e privati e la solidarietà di tante persone che, a diverso titolo (donazioni, iniziative di raccolta fondi a scopo benefico, eccetera), hanno contributo in maniera concreta.

L’obiettivo iniziale era rendere fruibile un tratto del litorale di spiaggia dell’area balneare di Maladroxia, attraverso l’allestimento di idonei percorsi e la disponibilità di adeguate attrezzature necessarie all’accesso del disabile fino al suo ingresso in acqua. Destinatari dello stabilimento “L’Isola Del Cuore”,che potranno usufruirne in maniera totalmente gratuita, sono i malati di Sla e di malattie altamente invalidanti (distrofia muscolare, atrofia muscolare), e tutte le famiglie in cui sono presenti disabili. La struttura è in grado di fornire ogni tipo di assistenza, grazie, soprattutto, ai soci volontari dell’associazione e alle figure specialiste coinvolte a titolo unicamente volontario.

Associazione “Le Rondini”: «Siamo felici di inaugurare il primo accesso al mare della Sardegna attrezzato per tutti i nostri amici e parenti affetti da Sla e patologie muscolari gravi. Lunedì 18 giugno alle 17.00 sarà un momento in cui poter raccontare il nostro percorso e brindare insieme al grande risultato raggiunto, ringraziando con il cuore tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo grande sogno». Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.associazionelerondini.it.

Ultima modifica: 15 giugno 2018