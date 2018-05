S.Antioco, 300mila euro per il rifacimento del manto stradale in alcune arterie cittadine

L’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco investe 300 mila euro per il rifacimento del manto stradale in alcune arterie cittadine. Ormai da diversi anni il Comune, utilizzando fondi propri di bilancio, ha avviato un programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del mando stradale per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per veicoli e cittadinanza. Con questo ulteriore investimento, frutto della cessione di spazi finanziari da parte della Regione nel febbraio scorso, si riesce a intervenire in ben 19 strade, alcune delle quali in condizioni di usura tali da pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

«Si tratta di opere necessarie e urgenti – commenta l’Assessore dei Lavori Pubblici Francesco Garau – la pavimentazione esistente nelle strade oggetto di intervento, infatti, si presenta in uno stato di conservazione precario, sia per la presenza di avvallamenti diffusi dovuti a lavori sui sottoservizi esistenti con ripristini non sempre realizzati a regola d’arte, sia per il normale disfacimento del tappeto ormai deteriorato a causa della costante azione esercitata dai veicoli e dall’acqua».

Gli uffici hanno provveduto ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori. Esprime soddisfazione il sindaco Ignazio Locci, che precisa: «Le strade su cui necessitano opere di ripristino e adeguamento del manto sono evidentemente in misura maggiore rispetto a quelle interessate da questi ultimi lavori – afferma il sindaco – ma siamo convinti che questo “lotto” di opere risolva una serie di criticità di vecchia data. Per questo proseguiremo nel piano di recupero avviato negli anni scorsi, al fine di rendere sempre più sicuro il tessuto stradale di Sant’Antioco».

Ultima modifica: 29 maggio 2018