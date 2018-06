Ryanair modifica ancora le regole del check-in online: ecco cosa cambia dal 13 giugno

Da mercoledì 13 giugno, il check-in online gratuito, per i clienti che non prenotano posti a sedere assegnati, sarĂ disponibile da 48 ore a 2 ore prima della partenza per tutti i voli. Pena sanzioni. Queste le nuove regole del low cost Ryanair comunicate anche sul sito internet della compagnia irlandese. “Gli orari d’apertura del check-in variano in base al tipo di prenotazione” si legge-.  I clienti invece che acquistano i posti possono effettuare il check-in a partire da 60 giorni prima ed entro 2 ore prima dell’orario di partenza del volo previsto.

Chi si presenta agli imbarchi sprovvisto di check-in dovrà pagare 55 euro (25 per i neonati).

Ultima modifica: 11 giugno 2018