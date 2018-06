RubÃ² in casa fingendosi rappresentante: una denuncia a Capoterra

Nel corso della mattinata i carabinieri della stazione di Capoterra hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in abitazione un commerciante pregiudicato, classe 1978, che vive a Buddusò.

Infatti, nel corso dell’attività di indagine compiuta dai militari della stazione, l’uomo è stato individuato quale responsabile del furto in appartamento perpetrato ai danni di un cittadino di Capoterra, pensionato, che il 28 novembre del 2016 dopo aver aperto l’uscio di casa a sedicenti rappresentanti di un’azienda di formaggi, aveva subito il furto di alcuni monili in oro e del bancomat.

La vittima ovviamente era stata abilmente raggirata dal denunciato e da un altro complice ancora in corso di identificazione.

Proseguono le indagini dei Carabinieri.

Ultima modifica: 21 giugno 2018