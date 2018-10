Ruba un’auto e tenta di sfuggire ai carabinieri: panico nelle strade del centro a Cagliari

Cagliari, un uomo arrestato nella notte per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di Lorenzo Musina, 25enne residente a Mamoiada, che dopo aver rubato una Fiat 500 parcheggiata a bordo strada nel quartiere di Villanova, è stato intercettato dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari in viale Diaz.

Accortosi di essere seguito, il giovane si √® dato alla fuga a bordo dell’auto a gran velocit√†, percorrendo parte del viale e delle principali strade del centro cittadino in senso contrario e con il serio rischio di investire i pedoni.

L’inseguimento si √® concluso circa 8 km dopo. In possesso del ladro due guanti in gomma di colore nero, un cacciavite, una pinza “pappagallo” e una centralina elettronica per la gestione del motore delle auto.

Oggi il processo per direttissima.

Ultima modifica: 19 ottobre 2018