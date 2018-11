Ruba un’auto e aggredisce la polizia, un arresto a Bolotana

Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17:00, gli agenti della Volante del Commissariato di di Ottana, dopo un inseguimento durato diversi chilometri, hanno tratto in arresto Juan Antonio Sanchez.

L’uomo, dopo aver rubato un’autovettura a Ovodda, si è dato alla fuga sfuggendo alla pattuglia che l’aveva intercettato, ma ha terminato la corsa fuoriuscendo dalla sede stradale e andando ad impattare contro una grossa pianta di fichi d’India. Raggiunto dagli operatori, avvalendosi di uno scalpello in ferro, ha cercato di sottrarsi all’arresto percuotendoli e causando loro lesioni agli arti superiori. I poliziotti sono riusciti comunque a neutralizzarlo e ammanettarlo. Dopo gli accertamenti sanitari di rito presso l’ospedale di Nuoro, Sanchez è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni a P.U. e denunciato per il possesso di un coltello che portava indosso.

Ultima modifica: 10 novembre 2018