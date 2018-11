Ruba un videogioco e aggredisce i vigilantes: 32enne in manette

Rapina e furto, un arresto a Cagliari.

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della stazione di Pirri hanno tratto in arresto per rapina impropria e furto in attivitĂ commerciale un cagliaritano di 32 anni, tossicodipendente, che intorno alle 16:30 si è introdotto in compagnia di un amico, anch’egli cagliaritano, pregiudicato, all’interno del “Conad” di via Jenner dove i due hanno cercato di impossessarsi illecitamente di un videogioco. Dopo aver provato ad occultare la refurtiva, hanno provato a oltrepassare la barriera delle casse ma a causa dell’atteggiamento sospetto sono stati avvicinati dal personale addetto alla sicurezza. A quel punto l’autore del furto ha reagito con violenza con percosse nei confronti dei vigilanti, ma è stato comunque bloccato e immobilizzato sino all’arrivo dei carabinieri. Il complice è stato denunciato per furto in quanto, dopo essersi allontanato furtivamente in direzione dei parcheggi durante la reazione violenta dell’amico, si è impossessato di oltre 10 confezioni di batterie stilo che i carabinieri hanno poi recuperato.

Ultima modifica: 10 novembre 2018