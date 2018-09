Ruba un borsello al Lido in una cabina con una donna dentro, lei lo insegue. Il ladro si scusa: “Non mandarmi in prigione”

Una donna eroica di 77 anni mette in fuga il ladro al Lido. Ruba un borsello pieno di soldi al Lido in una cabina con una donna dentro, lei lo insegue. Il ladro si scusa: “Non mandarmi in prigione”. Movimentato episodio questa mattina nella spiaggia cagliaritana: un uomo ha rubato un borsello da una cabina, dove una donna si è vista rubare un borsello appeso mentre era seduta all’interno. L’uomo è scappato col borsello del marito (si tratta di un italiano) ed è stato inseguito in spiaggia dalla donna che urlava. Alla fine l’uomo si è sfilato il borsello dalle spalle, l’ha gettato per terra e si è scusato dicendo alla donne “per favore, non mandarmi in prigione”. Sul caso sono state avvisate anche le forze dell’ordine.

Ultima modifica: 28 settembre 2018