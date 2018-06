Ruba cosmetici da “Carrefour”: ucraina in manette a Quartu

Sorpresa a rubare da “Carrefour”: arrestata.

Nella tarda serata di ieri, a Quartu Sant’Elena, presso il centro commerciale Le Vele, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del dipendente Norm hanno tratto in arresto per furto aggravato Darahan Viktoriia, 25enne disoccupata ucraina.

La donna è stata fermata dal personale di vigilanza all’uscita del supermercato “Carrefour” dopo avere occultato nella propria borsetta diversi cosmetici per un valore di 250 euro circa.

Darahan è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

Ultima modifica: 7 giugno 2018