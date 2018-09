“Automobilisti cagliaritani, esistiamo anche noi ciclisti e vogliamo la rotonda sull’Asse Mediano”

Le piste ciclabili a Cagliari? “Certo, si può sempre migliorare, non sono ancora ai livelli dell’Olanda, di Reggio Emilia o di Padova, ma almeno, da otto anni, esistono”. Parola di Andrea Olla: è il numero uno della onlus “Amici della bicicletta”, realtà che a Cagliari “conta 85 iscritti”. A differenza del collega di “passione” Virgilio Scanu, per Olla la situazione degli spazi riservati ai ciclisti nel capoluogo sardo “va bene, abbiamo già venti chilometri a disposizione. Quelle esistenti si possono migliorare, per completare l’anello bisogna fare una pista ciclabile in viale Trieste, oltre a intervenire ancora in via Liguria e via Campania”. E Olla ripensa al progetto – nei fatti mai morto – datato 2013, legato alla realizzazione di una rotonda sull’Asse Mediano, con tanto di spazi per i ciclisti: “Leverebbe dall’isolamento il rione La Palma, con la rotatoria è ovvio che gli automobilisti rallenterebbero, e inoltre con il limite a 50 chilometri orari nella zona di via Tramontana è possibile andare in bici”.

Cosa dire a tutti quei cagliaritani che bollano le piste ciclabili come inutili, pericolose o “divoratrici” di tratti di strada per le auto? “È giusto levare spazio alle automobili, sino a poco tempo fa la facevano da padrone. Oggi, invece, si inizia a pensare che chi si sposta in bicicletta deve poterlo fare in sicurezza, e le piste ciclabili sono una questione di sicurezza. Certo, quelle di Cagliari non sono come quelle dell’Olanda, di Reggio Emilia o di Padova”, osserva Olla, “ma è importante che ci siano, perché solo con la loro esistenza se ne può parlare in termini concreti”.

Ultima modifica: 14 settembre 2018