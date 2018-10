Roma, crolla la scala mobile della metro: feriti 20 ultras russi, uno Ã¨ grave

Caos e follia prima di Roma-Cska Mosca di Champions League. Almeno 20 persone sono rimaste ferite a causa del cedimento delle scale mobili all’interno della stazione Metro A di Repubblica. Secondo la Prefettura, che fornisce il primo bilancio, sarebbero quasi tutti tifosi russi. Uno di loro è in gravi condizioni, trasportato in codice rosso all’ospedale. Altri sono codici gialli, alcuni di loro sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere.

LA DINAMICA – Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo consistente di supporter del Cska, probabilmente alticci, hanno cominciato a saltare tutti insieme provocando il crollo. L’episodio si è verificato mentre sulla banchina dei treni c’erano circa altri 40 tifosi e altrettanti si trovavano all’esterno della stazione. I tifosi russ erano diretti allo stadio Olimpico per la partita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118. In seguito agli incidenti la stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. Sul web circola già un video di una scala mobile con dei tifosi accalcati che dovrebbe riferirsi all’episodio di Roma.

I FERITI: UNA SEMIAMPUTAZIONE – Almeno 20 supporter russi i feriti, soccorsi dal 118 alla stazione metro Repubblica. Uno è grave, ricoverato al Policlinico Umberto I in codice rosso per la semiamputazione di un piede. Gli altri sono codici gialli, ricoverati al Santo Spirito, Pertini, San Giovanni e Policlinico per traumi e fratture, ma nessuno di loro versa in gravi condizioni. Il perimetro dell’entrata della stazione è stato delimitato e chiuso dai vigili urbani e non vi si può accedere. Nella piazza il traffico è quasi completamente bloccato per l’arrivo delle ambulanze. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di lesioni.

La notizia da Quotidiano.Net

Ultima modifica: 23 ottobre 2018