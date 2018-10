Roma-Cagliari, volo annullato nella notte a Fiumicino: esplode la rabbia dei cagliaritani beffati. Guardate il VIDEO: la notizia in diretta della cancellazione del volo anche a Fiumicino (comne già avvenuto a Ciampino) fa esplodere la disperazione dei tanti sardi in attesa, che non sanno dove passeranno la notte. “Vergogna, vergogna”, urla e disperazione: la tempesta di grandine è un evento eccezionale ma dimostra quanto sia doppiamente penalizzante viaggiare per la Sardegna nel 2018. “Ma chi c…ti credi? E andate anche a scioperare?”, notte di incredibile tensione in aeroporto, con i passeggeri che si sfogano a Fiumicino. “Sei una deficiente”…si lascia scappare un passeggero sardo contro un’addetta alle comunicazioni dello scalo romano.

