“I Rom hanno occupato anche i parcheggi del Brotzu, noi malati non ci sentiamo sicuri”

di Paolo Rapeanu

Non ci sono solo i Rom che hanno occupato lo stabile abbandonato della Rai a Cortexandra, rione di Sestu. Anche a Cagliari, seppur nella maniera più “classica”, un gruppo di nomadi ha parcheggiato la propria roulotte fuori dai parcheggi del Brotzu, nel lato di via Peretti. La segnalazione arriva da una lettrice di Cagliari Online, Federica Pezza, 40enne di Serramanna: la donna si deve recare nel più grande ospedale della Sardegna ogni due settimane per motivi di salute.

“Sono lì già da tempo, mia figlioccia fa il tirocinio proprio al Brotzu e mi ha detto che la roulotte è parcheggiata da almeno un mese. Tutt’attorno c’è già un bell’immondezzaio, mi chiedo chi si deve occupare di tutto ciò. Ogni due settimane devo recarmi all’ospedale per ritirare la mia chemioterapia biologica”, spiega la lettrice, “non mi fido più a lasciare la mia automobile parcheggiata lì”.

Ultima modifica: 21 giugno 2018