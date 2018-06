Rom, l’occupazione dell’ex sede Rai a Sestu finisce in Parlamento: “Si teme l’arrivo di altre famiglie”

Il caso dello stabile Rai occupato in località Cortexandra a Sestu da alcune famiglie Rom finisce in Parlamento. AsSollevare il caso e chiedere al Ministro dell’interno Salvini su come d’ora in avanti si procederà in questi casi di occupazioni di stabili pubblici è Fratelli d’Italia con il Deputato Salvatore Deidda.

“I residenti temono l’arrivo di altri nuclei familiari e il crearsi di situazioni di degrado se non di illegalità” commenta Salvatore Deidda ” anche se non si arrivasse a situazioni limite c’è da dire che non si possono continuare tollerare occupazioni di stabili pubblici dove poi a pagare è tutta la comunità e chi da anni aspetta onestamente l’assegnazione di un alloggio popolare”commenta il Deputato Deidda

“Si tollerano occupazioni di stabili pubblici che diventano sedi di estremisti politici o stabili per ospitare famiglie che rivendicano il diritto a non pagare e a occupare e adesso l’occupazione di questo stabile da parte di nuclei di famiglie Rom” conclude Deidda ricordando che in caso di edifici pubblici l’azione contro gli occupanti non necessita di denuncia di parte” conclude Deidda ” con responsabilità di chi avalla e paga le utenze come acqua e luce”

In questo caso la Rai ha presentato denuncia e le forze dell’ordine si sono subito presentate limitandosi a identificare gli occupanti. “Capiamo la presenza di minori ma tollerare queste continue occupazioni sono degli insulti verso le persone oneste e che rispettano la legge”

Ultima modifica: 22 giugno 2018