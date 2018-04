Roghi durante la notte a Cagliari, Quartu e Sinnai: distrutte 7 auto

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari per incendi di auto tra il capoluogo e alcuni comuni dell’hinterland.

I Vigili del Fuoco intervenuti prima a Quartu Sant’Elena, alle 1:30, per un’autovettura in sosta in un’area di parcheggio di via Carlo Fadda, successivamente in via Eleonora d’Arborea, appena passate le 2:00, per il rogo di un furgone in cui le fiamme hanno coinvolto anche la parte esterna e l’ingresso di un’abitazione. Poco dopo le 2:30 un’altra auto in fiamme a Cagliari in via Riso nella zona di Barracca Manna, ma il peggio è avvenuto nel comune di Sinnai poco dopo le 3:15 dove hanno operato due squadre contemporaneamente supportate da un’autobotte per diversi incendi, sempre di autovetture.

In tutto se ne contano quattro, due in Via delle Ginestre e altre due in via Repubblica dove sono intervenuti anche i Carabinieri.

Complessivamente sono andati a fuoco e un furgone e sei auto.

Le cause dei vari roghi sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 25 aprile 2018