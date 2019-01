Rocco Siffredi e Cristina D’Avena, l’insolito selfie che spopola nei social: boom di like

Rocco Siffredi e Cristina D’Avena, l’insolito selfie che spopola nei social. E’ boom di like e condivisioni per il selfie tra Cristina D’Avena e Rocco Siffredi, rilanciato sui social proprio dalla cantante. “Puffa di qua… Puffa di là… Gli auguri con Rocco eccoli qua”, annuncia ironicamente Cristina, rivisitando una delle sue mitiche sigle. Ma che ci fanno insieme? D’Avena e Siffredi si sono incontrati nel dietro le quinte dell’Extrafest, la festa di Capodanno che ha messo insieme un pool di artisti trasformando Castel Romano in un vero e proprio parco divertimenti.

Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.Net Rocco Siffredi è protagonista con Valentina Nappi di una serata piccante riservata solamente agli adulti, con un ‘sexy dinner’ . Cristina D’Avena, nei negozi di dischi con ‘Duets forever’, invece porta sul palco le intramontabili melodie dei cartoni animati

Ultima modifica: 2 gennaio 2019