Roberto di Pirri, recordman di multe: “Centinaia di euro pagati, devo mettermi l’auto in tasca?”

Multe su multe, “almeno cinque da quando ho aperto l’attività”. È arrabbiato Roberto Piras, ventisette anni, titolare di una gastronomia in via Toti. Ha deciso di scrivere alla nostra redazione per denunciare quello che, a detta sua, “è un accanimento. Non riesco più a scaricare la merce e nemmeno a parcheggiare le automobili in nessun modo, i vigili vengono spesso e multano solo le auto mie e dei miei clienti”. Osservando il tratto di strada, si nota che non c’è la presenza di stalli.

Ma il commerciante rilancia: “Ogni volta che chiamo i vigili, magari per liberare il carico e scarico, non vengono, oppure vengono e dicono che è tutto regolare. È giusto che un onesto commerciante debba

