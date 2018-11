Rivoluzione per WhatsApp, arrivano gif e sticker animati

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp ha rilasciato per tutti gli sticker. Cioè le raccolte di adesivi nuovi e divertenti che regalano alle conversazioni ancora più carattere . È ufficiale: arriverà dal prossimo anno anche la pubblicità sia tramite messaggio diretto o tra gli stati proprio come Facebook e Instagram Le novità proprio di questi giorni arrivano con la versione 2.18.101 che appunto introduce gli adesivi, migliora la ricerca delle gif animate e riproduce in sequenza i messaggi vocali spediti uno dietro l’altro – la natura della piattaforma ne uscirà dunque definitivamente rinnovata. Sul lato del business, invece, se il primo passo è stato quello di consentire alle persone di collegarsi con negozi e aziende, il secondo sarà quello di fornire loro meccanismi a pagamento per aumentare queste interazioni”. Se ti stai scrivendo con un’amica su un certo paio di scarpe, insomma, potrebbe arrivarti un messaggino della catena più vicina che ti offre esattamente quel modello. Curiosamente, dice Zuck, “non abbiamo in programma di trarne direttamente dei profitti”.