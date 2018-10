Ritrovato il corpo di Manuel Careddu: il 18enne fatto a pezzi e nascosto nelle campagne di Ghilarza

È del 18enne Manuel Careddu il corpo, fatto a pezzi e sotterrato nelle campagne di Ghilarza, quello ritrovato dai carabinieri. Una fine tragica, quella del giovane: attualmente cinque ragazzi sono in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. “Dalle primissime informazioni in mio possesso, sembra che il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione”, spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale dei familiari, nonché presidente dell’associazione “Penelope Sardegna” e responsabile della Sardegna “Gens Nova”, associazioni alle quali i parenti di Manuel si sono rivolte sin dal momento della scomparsa.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018