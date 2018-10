Ritrovati i 5 escursionisti tedeschi dispersi sul Monte Albo a Lula: stanno bene

Non si avevano più notizie da ieri dei cinque escursionisti tedeschi dispersi durante un’escursione sul Monte Albo di Lula in provincia di Nuoro. I malcapitati sono riusciti a contattare i Carabinieri di Nuoro grazie al Numero Unico Europeo 112 e dal Comando Provinciale del capoluogo, è partita l’attuazione delle procedure di emergenza per le persone scomparse.

Le attività di ricerca da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Bitti – Stazione di Lula, coordinati dalle Centrali Operative dell’Arma, hanno portato al ritrovamento degli escursionisti in un’area boscosa ai piedi del Monte Albo.

I giovani, tutti tra i 28 e i 35, hanno ricevuto i primi soccorsi e l’assistenza necessaria dai militari che per primi li hanno localizzati, i quali hanno subito riscontrato che erano tutti incolumi e in buono stato di salute. Per i cinque viaggiatori solo tanta paura ma grazie all’intervento dei Carabinieri la loro vacanza in Sardegna potrà proseguire.

