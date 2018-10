Ritornano le Notti di Harry Potter ad Alghero: ecco quando

Due notti di magia, due notti tra incantesimi, balli, laboratori, film, animazioni per ogni etĂ e animali

fantastici. Carissimo mago o babbano, ti aspettiamo mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre dalle ore 17 al

binario 9 ¾ per salire sul treno che ti porterà a Hogwarts. Le Harry Potter Nights sono tornate nell’edizione 2018 più magiche che mai.

Organizzate dall’associazione culturale Alghenegra in collaborazione con Teatro d’Inverno, Libreria Il Labirinto Mondadori, JovAlguer, il CCN Al Centro Storico, con il contributo della Fondazione Alghero e dell’amministrazione comunale, le notti di Harry Potter puntano a moltiplicare il clamoroso successo ottenuto inaspettatamente due

anni fa.

La prima notte di Harry Potter è stata organizzata nel settembre 2016

dall’associazione culturale Alghenegra in forma completamente

autofinanziata. L’esperimento, pensato per i fan cittadini che

attendevano l’ultimo libro della nota autrice J.K. Rowling, ha riscosso

un successo regionale trasformando magicamente il centro storico in

uno set cinematografico e anticipando il fiume di persone tipico

dell’ultimo dell’anno. Decine di maghi di tutte le età hanno animato il

centro storico e numerosi babbani si sono aggiunti alla folla per

curiosare tra le gare, i giochi e le rappresentazioni. Quest’anno le notti

saranno due con un calendario fitto di attivitĂ e tante sorprese. Dalle

ore 17 il centro storico cittadino si trasformerĂ nella festosa Diagon

Alley, ma non mancheranno scorci di Hogsmade, la Sala Grande e

l`Espresso per Hogwarts. Ogni angolo della fortunata serie di libri

verrĂ ricreato e pensato per il pubblico che transiterĂ ad Alghero per

l’evento. I prefetti delle quatto case – Grifondoro, Tassorosso,

Serpeverde e Corvonero – insieme ai docenti della scuola di Hogwarts

guideranno e suggeriranno le diverse attivitĂ in atto durante le due

serate. Smistamento, ballo del ceppo, proiezioni dei film, gara di

Quiddich, torneo Tre Maghi con caccia al tesoro suddivisa per etĂ ,

scacchi magici, coppa delle case ma anche lezioni di Erbologia,

Pozioni e Incantesimi. Ogni attivitĂ , studiata per adulti e bambini,

permetterĂ di far guadagnare punti alle case di appartenenza e

ricevere l’attestato di merito a fine serata. Una dettagliata Mappa del

Malandrino guiderá partecipanti e curiosi nei vicoli magici dedicati

alla festa. Dal negozio di dolci Mielandia ai pub Tre Manici di Scopa o

Madama Piediburro per degustare la burrobirra. Un fornitissimo

Olivander vi permetterĂ di acquistare la bacchetta per la serata, ma ci

saranno anche il Ghirigoro, Madama McClan per sistemarsi

correttamente la divisa da mago e il negozio di scherzi Tiri Vispi

Weasley e non dimenticate di assaggiare un gelato da Florian

Fortebraccio. La torre Sulis sarà interamente dedicata all’infanzia con

laboratori per i piĂą piccoli. Le notti saranno lunghe e particolareggiate

e i gufi supporteranno babbani e maghi nella posta. La Gazzetta del

Profeta informerĂ sugli eventi in programma giĂ due giorni prima.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018