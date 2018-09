Rissa in piazza tra stranieri a Sassari, calci e pugni vicino alla stazione

di Paolo Rapeanu

Una scena choc, durata quasi cinque minuti – almeno, questa è la durata della ripresa effettuata da un passante con un cellulare – avvenuta, a Sassari nei pressi della stazione dei treni. Protagonisti, due uomini e due donne di colore. A terra c’è una bicicletta, e il pestaggio avviene in Corso Vico. Impossibile conoscere il motivo del litigio. Due gli stranieri a petto nudo, uno di loro riesce a dare una manata in pieno volto a una donna che cade per terra. La rissa prosegue nei pressi di una panchina, sotto gli occhi attoniti e preoccupati di alcuni passanti. “Queste sono le risorse che vengono qui”, commenta l’autore del video.

Qualche altro passante osserva la scena ma allunga il passo, uno dei due uomini vede che è ripreso dal cellulare e dice due volte “Chiama i carabinieri”. Il filmato termina con una delle due donne presa per i capelli e bloccata da uno dei due uomini, che non la lascia nemmeno quando lei urla “aiuto”.

Ecco il video pubblicato su Facebook: https://www.facebook.com/pietroserra.it/videos/314759582661111/

Ultima modifica: 17 settembre 2018