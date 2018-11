Rischio listeria, il ministero della Salute segnala un lotto di salmone affumicato

Per la possibile presenza di listeria monocytogenes, la FOODS OF SCOTLAND SRL ha richiamato dai banconi di vendita un lotto di salmone affumicato, “SCOTTISH PRIDE” in busta da 100 grammi di filetti interi o preaffettati. Il lotto è il 504903, con le date di scadenza date di scadenza 12/01/2019, 13/01/2019 e 09/11/2019. L’avviso di richiamo che riguarda il territorio nazionale, è stato pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”. Il salmone affumicato interessato dal richiamo è distribuito in Italia da FOODS OF SCOTLAND SRL (IT 2606 CE) con sede operativa in via Guido Rossa 20 D ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita la clientela, a titolo cautelativo, a riportare in negozio il prodotto con le indicazioni descritte nel richiamo. Dal Ministero della Salute fanno sapere che del richiamo sono state avvisate le Asl di competenza, le Regioni in cui sono stati venduti i lotti di salmone.

Ultima modifica: 30 novembre 2018