“Rischio idrogeologico a Cagliari: lâ€™occupazione degli argini del rio Fangario impedisce la pulizia del canale”

“In queste ore la ditta incaricata sta procedendo alla pulizia degli argini del rio Fangario, in viale Elmas, ma purtroppo a causa dell’occupazione degli argini con container, recinzioni, blocchi di cemento, coperture abusive e rifiuti per circa 200 m viene impedito l’accesso per lo sfalcio e la pulizia e si crea un imbuto proprio nelle vicinanze dello sbocco del canale a Santa Gilla. Sbaglio o gli argini dovrebbero essere zone demaniali?

Segnalo questo problema da anni nell’indifferenza delle istituzioni e delle autorità e sembra che per loro il rischio idrogeologico e la sicurezza dei cittadini sia un optional.

È possibile al giorno d’oggi che chi ci deve tutelare sia in balia della prepotenza di personaggi con scarso senso civico a discapito della sicurezza dei cittadini? Le bombe d’acqua degli ultimi anni non hanno ancora insegnato nulla? Anche a Cagliari si agisce solo in emergenza o in seguito a catastrofi. La prevenzione è un mito”.

Marco Faedda

Ultima modifica: 30 ottobre 2018