“Ripuliamo il parco”: il Comune di Quartu licenzia il verde, le donne consigliere in campo contro la sporcizia. Davvero una bella iniziativa quella di Valeria Piras, Marcella Marini e di tutto il nuovo gruppo “Oggi è domani Quartu Sant’Elena”. Mentre infuria la polemica sul possibile licenziamento dei trenta operai addetti al verde pubblico di Quartu, hanno organizzato loro una pulizia straordinaria. “Quest’oggi abbiamo voluto dare un segnale forte di grande senso civico, insieme a tutti coloro che sono scesi in campo con noi per manifestare contro questo scempio.

TUTTO QUESTO NON HA SENSO, non è giusto nei confronti della città, dei nostri bambini, giovani, anziani e nei confronti di chi per anni ha lavorato tanto e investito tanto per rendere questi luoghi di aggregazione puliti e sicuri, non terra di nessuno”.

Ultima modifica: 9 settembre 2018