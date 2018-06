Riola Sardo, 2 giugno in bicicletta con la ciclopedalata riolese

Sabato 2 giugno, organizzata dal gruppo “Ragazzi di Riola” con il supporto dell’Aironbike asd, si svolgerà la “Ciclopedalata Riolese 2018”, una manifestazione che richiama sempre un gran numero di partecipanti (piccoli, adulti e famiglie al gran completo) e che vanta ormai una lunga tradizione. La prima Ciclopedalata Riolese, infatti,   fu organizzata dal “Gruppo Giovani” nella metà degli anni ’80 ed è proseguita, quasi senza interruzioni, per oltre un trentennio.

Il programma prevede il ritrovo e la partenza da Riola alle ore 10,30.

La carovana di ciclisti percorrerà  alcune strade rurali fino a raggiungere la pineta di Is Benas, dove, in una grande radura all’ombra dei pini,  verrà effettuata una sosta per il più classico dei pic-nic. Non mancherà anche quest’anno il pranzo sociale organizzato dal  Comitato  “1968 Sa Leva” .

Dopo pranzo sono previsti vari giochi nei quali si cimenteranno sia gli adulti che i piĂą piccoli (tiro alla fune, corsa coi sacchi, ecc.).

Alle 16,00 il rientro a Riola con  tappa finale ai giardinetti per le premiazioni ad estrazione.

Insomma, sarà certamente una bella giornata all’insegna del divertimento e della socialità .

Ultima modifica: 1 giugno 2018