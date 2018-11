Rinasce il water front di Cagliari: palazzi di lusso in viale Colombo e nuova piazza dei Centomila

Il nuovo water front della città sarà in viale Colombo. Al posto degli immobili dismessi dalla Difesa e ormai incamerati nel demanio regionale, sorgeranno palazzi di lusso. Andando a definire il novo fronte mare di Cagliari che da via Roma, tramite viale Colombo sarà collegato a piazza dei Centomila (riqualificata) e al nuovo quartiere fieristico. E da lì poi il nuovo Padiglione Nervi e il nuovo stadio garantiranno un fronte unico sull’acqua da Sant’Elia al centro storico, passando per Bonaria.

Tutto negli indirizzi del nuovo in questi giorni in discussione in consiglio comunale. Prevista la prosecuzione del lungomare dalla pineta di Su Siccu, fino a Sant’Elia lungo il padiglione Nervi (il canale sarà oltrepassato grazie ad un ponte ciclopedonale già finanziato). E poi c’è la nuova Fiera. Il tavolo tra Comune, Regione e Camera di Commercio è già stato istituito: l’idea è quella di tenere il rione fieristico di viale Diaz aperto tutto l’anno. Ma solo dopo il restyling di tutti gli immobili obsoleti e non “non rispondenti al rilancio delle attività”.

Il fiore all’occhiello sarà l’area su viale Colmbo, oggi prevalentemente di proprietà del demanio regionale. Qui è prevista la realizzazione di “un nuovo fronte urbano di qualità architettonica e paesaggistica adeguata al cointesto di riferimento. Piazza dei Centomila sarà riqualificata e sarà connessa con la pineta di Su Siccu e lo specchio d’acqua antistante. Necessaria una soluzione al problema dell’hotel Mediterraneo.

Ultima modifica: 20 novembre 2018