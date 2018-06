Riky, grande successo ad Assemini per il cantante sardo semifinalista a The Voice of Italy

Riccardo Giacomini in arte Riky, il cantante rap sardo semifinalista del programma televisivo The Voice of Italy 2018 ieri alle 21 si è esibito nel palco dell’anfiteatro comunale di Assemini con vari ospiti tra cui Angelica Ibba, anche lei concorrente di The Voice of Italy 2018, Cristian Basciu di Fisso Ridendo, Uzi,Sensei,Kill Mauri e in consolle DJ Sputo.

Il concerto ha avuto un riscontro molto positivo,in centinaia sono stati presenti all’evento, tra cui molti giovani che hanno riempito la piazza per assistere all’evento. (foto di Matteo Collu)

Ultima modifica: 9 giugno 2018