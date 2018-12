“Rigoletto” in scena in ritardo domani per lo sciopero al Teatro Lirico di Cagliari

La Rsu della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari proclama uno sciopero con ritardo di 30 minuti, dalle 20:30 alle 21, in occasione della prima di ‚ÄúRigoletto‚ÄĚ di Giuseppe Verdi prevista per domani 14 Dicembre 2018. I motivi dello sciopero secondo quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato sono la “grave disorganizzazione del lavoro, strategia fallimentare che ha prodotto¬† oltre un milione di euro di risarcimenti, livelli inadeguati di¬† di internazionalizzazione e capacit√† di reperire risorse private per soddisfare la legge 160, assenza e totale inconcludenza delle relazioni sindacali, informazioni parziali su gravi irregolarit√† riscontrate dagli ispettori del Mef, mancato di dialogo con l’organo di indirizzo”.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018