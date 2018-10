Rifiuti a Cagliari, 2 isole ecologiche attorno al mercato di San Benedetto

di Paolo Rapeanu

Il sistema porta a porta non ha ancora una data certa d’inizio nel rione di San Benedetto, ma sicuramente partirà entro l’anno. Con delle piccole novità rispetto ad altre zone della città: non in tutte le strade, infatti, sarà possibile effettuare la raccolta dei rifiuti nella modalità “classica”. Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Zedda: “Attorno al mercato civico di San Benedetto c’è il progetto di piazzare due isole ecologiche, una nel lato di via Bacaredda e una nel lato di via Pacinotti”. In quest’ultima strada, attualmente, sono presenti i cassonetti. E una delle future isole ecologiche potrebbe essere piazzata proprio lì.

“Non possiamo realizzarle sotto terra, saranno in superficie”, spiega il sindaco, “tutte e due saranno rese carine e abbellite con delle fotografie d’epoca e delle immagini del mercato”.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018