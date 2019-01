Ricorso contro il decreto sicurezza, Fi: “La Giunta Pigliaru snobba i sardi ma difende i migranti”

“Hanno ritirato i ricorsi promossi da noi per difendere i soldi dei sardi dalle scorribande del Governo Renzi e ora ne propongono uno per difendere i migranti”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’intenzione della Giunta regionale di ricorrere contro il decreto sicurezza. “La legge è sicuramente migliorabile – prosegue Cappellacci-, ma avremmo voluto vedere la stessa foga nelle battaglie per la Sardegna anziché su una contrapposizione ideologica ed elettorale. Loro sono quelli che volevano ripopolare la Sardegna con i migranti e che dei sardi se ne infischiano. Oggi – ha concluso Cappellacci- vediamo l’ennesima conferma”.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019