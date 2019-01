Ricky Martin a “C’Ã¨ posta per te”, Ã¨ lui il regalo per Jessica di Quartu

Una lettera, molto commovente, fatta recapitare da Dhana a sua sorella Jessica, di Quartu Sant’Elena, ha aperto la nuova edizione di “C’è posta per te”, il People show di Maria De Filippi su Canale 5. “Se tu chiedi a qualcuno giù in Sardegna cosa pensa di me ti diranno che sono una brava ragazza ma molto sfortunata, perché mia madre è morta quando avevo 12 anni. Ma io mi sento fortunata perché ho una sorella che si chiama Jessica che io amo e le voglio fare un regalo”.

Ed ecco, appunto, il regalo: Ricky Martin. ‘tu, Jessica, per me sei un esempio da seguire e imitare”. L’ arrivo della star ha “trasformato” in sorrisi le lacrime delle due protagoniste.

Ultima modifica: 12 gennaio 2019