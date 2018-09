Richard Mulas, addio al sorriso di un bellissimo bambino: incidente fatale in piscina a Orosei

Il sorriso di un bellissimo bambino di soli sette anni si è spezzato nel modo più assurdo e crudele, in Sardegna, in questa maledetta prima domenica di settembre. Richard Mulas, sette anni, di Irgoli, è morto annegato nella piscina di via del Mare. Saranno le indagini a stabilirlo con certezza, ma dalle prime indiscrezioni pare che il bambino abbia infilato inavvertitamente la mano nel bocchettone dell’impianto ed è rimasto fermo, bloccato sul fondo della piscina. Poi il suo corpicino è risalito su, e subito sono scattati i soccorsi, ma nonostante l’intervento dei medici del 118 non c’è stato niente da fare per rianimarlo. la notizia è diventata la più importante del giorno su tutti i quotidiani nazionali, perchè è assurdo che un bimbo di sette anni così bello e pieno di vita muoia in una maniera così atroce.

Per la disperazione della mamma ecauadoregna che lavora proprio nel residence, e del papà di Irgoli. Erano passati appena pochi mesi, da quella bellissima dichiarazione d’amore su Fb che la mamma aveva scritto all’amato figlio Richard: “La mia ragione di vivere sono le piccole cose che rallegrano l’anima e lo spirito. Dio ti benedica il mio bebè. 😍 😍 😍Il mio piccolo grande basket”, nel senso di campioncino in erba del basket che lui amava come lo sport in generale. Una mamma innamorata del suo piccolo gioiello. Un bambino splendido, di una simpatia enorme, anche per questo la tragedia commuove l’intera Sardegna. La donna si è sposata alla fine del 2017, col marito Salvatore. Nei momenti terribili e concitati di oggi un turista che si era tuffato nella piscina è stato il primo ad accorgersi dell’incidente, ma neanche lui che ha dato subito l’allarme è riuscito a salvarlo. Sul caso indagano i carabinieri.

Ultima modifica: 3 settembre 2018