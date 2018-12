Renault contro Apixedda alle porte di Cagliari: gravissime due persone dopo lo scontro

Si fa più grave il bilancio dell’incidente stradale in tarda serata nella SS 131.

Un cagliaritano di 70 anni, alla guida di una Renault Megane mentre percorreva la SS 131 con direzione Sestu, si è scontrato violentemente con una motoape 50, che lo precedeva. Il conducente dell’ape un 56enne di Sestu, e la passeggera anch’essa 56enne, sono stati soccorsi dal 118 è trasportati rispettivamente al Brotzu e al SS Trinità con assegnato per entrambe, codice rosso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’in

