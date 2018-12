Reis 2018 a Quartu, i pagamenti slittano a gennaio: colpa delle “molte richieste”

“I pagamenti dei contributi REIS (Reddito di Inclusione Sociale) per il 2018 verranno differiti a fine gennaio, con la corresponsione di due mensilità. Nel rispetto del Piano Anticorruzione, si è infatti reso necessario avviare una serie di controlli, in considerazione del numero elevato di cittadini aventi diritto. Infatti il PTPCT (Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) vigente presso il Comune di Quartu prevede, come misura specifica di prevenzione della corruzione per contributi/sussidi/sovvenzioni ad personam ‘Assicurare controlli a campione, anche di concerto con l’Agenzia delle Entrate e/o con altri organismi e in collaborazione con la Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti'”. Così dal Comune.

“Pertanto il Segretario Generale ha disposto il rispetto di detta misura di prevenzione il controllo a campione nella percentuale pari al 70% delle certificazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti di cui alla determina dirigenziale 873 del 17/10/2018 avente ad oggetto: ‘L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 intitolata reddito di inclusione sociale approvazione elenchi definitivi degli idonei ed elenco definitivo degli esclusi’ con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto soltanto a seguito di accertamento della veridicità della documentazione esaminata si potrà procedere alla corretta liquidazione di quanto spettante agli utenti individuati nella determina dirigenziale n. 873/2018 su indicata. Considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento dei controlli, i pagamenti potranno essere effettuati nel mese di gennaio”.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018