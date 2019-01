Regione, Zedda, Fi: “Promozioni e poltrone nella Sanità a legislatura terminata. Una vergogna”

“Basta 5 anni di nomine. Ora il Direttore dell’assessorato regionale della Sanità viene addirittura promosso a legislatura terminata. Una vergogna. Avessero pensato a dare una buona sanità ai sardi avrebbero fatto meglio”. Così Alessandra Zedda, consigliera regionale Fi contro i nuovi incarichi alla Assl. Duro anche il collega in consiglio regionale Edoardo Tocco, Di, che su facebook scrive. “A un mese dalle elezioni, i protagonisti di questa giunta, non soddisfatti delle loro stesse devastanti politiche basate su tagli alla rinfusa in materia di sanità, anziché dare un segno di vicinanza al popolo sardo ponendo rimedio alle infinite liste d’attesa per una visita medica, continuano voracemente e spietatamente a far bottega con assunzioni e poltrone”.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019