Regione Sardegna, via al bando per 55 primari. Tocco: “Basta botteghe elettorali scriteriate”

Duro attacco di Edoardo Tocco, consigliere regionale Fi, sul bando per 55 primari. “Basta con botteghe elettorali scriteriate”, commenta il vice presidente della commissione Sanità che parla di “ennesimo gioco sulla selezione dei primari vincitori di concorso che dopo molti anni di lavoro nelle strutture, adesso dovrebbero partecipare a nuove selezioni. Mi sembra assurdo”, aggiunge, “che si debba ricorrere per confermare o meno il proprio ruolo, chiederò che la commissione sanità si faccia carico di discutere questo strano enigma. Il bando del 4 dicembre per circa 55 primari di diverse specialità”, conclude, “è da bloccare”.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018