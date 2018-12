Regione condannata per la dismissione della videosorveglianza dei boschi: “Sentenza storica”

“Una sentenza storica quella con cui il Tribunale di Cagliari ha condannato la Regione Sardegna per la colpevole dismissione dei servizi di telerilevamento e videosorveglianza dei boschi. La conferma, se ce ne fosse bisogno, che siamo davanti ad una storia di ordinaria follia: si e’ privato in modo arbitrario e per chissà quali secondi fini il nostro patrimonio boschivo sardo di uno strumento fondamentale per la prevezione e la lotta agli incendi”.

Lo dichiara Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori Sardi, che sulla sentenza presenterà in settimana un’Interrogazione urgente, dopo le numerose prese di posizione degli anni scorsi.

“Come Riformatori Sardi – ha detto Cossa – da tempo abbiamo messo in evidenza questa assurdità. Nonostante questo si e’ preferito far finta di nulla, andando a sbattere contro il muro della giustizia. Si sono sprecate risorse pubbliche, ben 30 milioni di euro per 50 postazioni di telerilevamento, senza contare i quasi 900.000 euro per gli aggiornamenti. Si sono spese altre risorse per dismetterle, e adesso dovremo spendere altri 230.000 euro per rispettare la sentenza”.

“Balza agli occhi che il Tribunale abbia riconosciuto come valido il primo collaudo, che certificava il buon funzionamento degli impianti. Ora mi chiedo chi debba pagare i danni di questa scellerata decisione, se – come ho paura – saranno i contribuenti sardi, oppure i responsabili. Nessuno però potrà ripagare la Sardegna per il depauperamento del proprio patrimonio a causa degli incendi, che in tutti questi anni si sarebbe potuto evitare se solo chi ne aveva la responsabilità avesse fatto il proprio dovere.”

Ultima modifica: 1 dicembre 2018