Misteriose esclusioni alle regionarie: terremoto nel M5S. “Gli iscritti delusi non stanno votando”

Esclusioni eccellenti e candidati sconosciuti. Tensione tra i “grillini” sardi per le regionarie in corso. Il no, non ancora motivato, ad alcuni candidati (tra i quali Luca Piras, primo dei non eletti alle scorse regionarie che incoronarono Mario Puddu) che si sono proposti e la presenza di tanti illustri sconosciuti nelle liste hanno causato malumori, innescato polemiche e spinto tanti iscritti delusi a disertare la piattaforma Rousseau.

C’è chi parla di due pesi e due misure tra gli attivisti del nord e del sud Sardegna. Nessuno si espone in prima persone, ma il malcontento filtra. Anche una buona parte dei portavoce sardi del Movimento 5 Stelle è sul piede di guerra. Vogliono chiedere ai portavoce nazionali (deputati e senatori sardi) di intercedere presso i vertici nazionali del M5S per chiedere “chiarimenti nel merito. Visto che noi siamo il movimento della trasparenza”.

Ultima modifica: 26 novembre 2018