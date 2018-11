È in programma domani, sabato 24 novembre, un incontro pubblico con sindaci e amministratori locali provenienti da tutta la Sardegna. Parteciperà il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. L’appuntamento è per le ore 10 a Milis (Or), nei locali di Palazzo Boyl, in piazza Martiri. Domani il primo cittadino cagliaritano potrebbe sciogliere la riserva e annunciare la discesa in campo per la corsa a viale Trento.

