Regionali, Zedda non risponde ai 130 sindaci di sinistra: “Per ora penso ai cagliaritani”

Può essere una tattica tipica della vecchia politica, oppure un vero e proprio dubbio. O, ancora, una risposta con la quale si vuole provocare chissà quale risposta da chissà quale politico. Massimo Zedda, forte del sostegno di 130 sindaci sari che gli chiedono di candidarsi per tentare di far fare il bis al centrosinistra in Regione dopo i 5 anni di Pigliaru, non risponde e rimane muto come un pesce. O quasi: “Adesso penso a rispondere ai cittadini cagliaritani”. Proprio mentre il Movimento 5 Stelle aumenta nei sondaggi dopo la mossa dell’annuncio dei denari – a livello nazionale – per il reddito di cittadinanza e con il centrodestra che sembra convergere sul sardista-leghista Christian Solinas, con la possibilità che l’isola abbia il primo presidente di Regione salviniano.

E Zedda? Non risponde ai sindaci, e la notizia c’è tutto. Dopo la lettera con ben centotrenta firme di altrettanti esponenti in quota centrosinistra, una seppur minima replica sarebbe stata cosa naturale. E invece no. Probabile, stando ai ben informati, che Zedda comunque dirà “sì” entro la prossima settimana.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018